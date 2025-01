Newyorške borze začele v plusu

New York, 22. januarja - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele z rastjo indeksov. Vlagatelje so spodbudile optimistične poslovne številke ponudnika spletnih pretočnih vsebin Netflix, pozdravili pa so tudi napoved novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede podpore infrastrukturi za umetno inteligenco.