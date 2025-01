S programoma Neverjetna leta in Vlagajte v igro do boljših odnosov med otroki, učitelji in starši

Ljubljana, 22. januarja - Novi program Vlagajte v igro, ki je nadgradnja programa Neverjetna leta, in knjiga Neverjetni učitelj so v času, ko je v vrtcih in šolah vse več otrok z vedenjskimi težavami dokazano učinkovita rešitev, so se strinjali udeleženci konference na ljubljanski Osnovni šoli Trnovo. Želijo si tudi večje vključenosti ministrstva za vzgojo in izobraževanje.