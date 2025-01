Osumljenci z lažnimi obljubami o postavitvi sončnih elektrarn pridobili 750.000 evrov

Maribor, 22. januarja - Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili dve pravni in dve fizični osebi z območja Policijske uprave (PU) Maribor, ki jih sumijo poslovne goljufije. Osumljenca sta v imenu gospodarske družbe in samostojnega podjetnika oškodovancem obljubljala pridobitev soglasij za sončne elektrarne in njihovo postavitev, vendar storitev nista izvedla v celoti.