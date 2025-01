Voditelji Evropskega parlamenta pozdravili prekinitev ognja v Gazi

Bruselj, 22. januarja - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in predsedniki političnih skupin so v danes objavljeni izjavi pozdravili prekinitev ognja na območju Gaze in napredek pri postopni izpustitvi v Izraelu zajetih talcev. Označili so jo kot pomemben korak k zmanjšanju velikega trpljenja civilistov na obeh straneh v zadnjih mesecih.