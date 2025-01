V prenovljeni koprski turistični strategiji glavni poudarek na desezonalizaciji

Koper, 22. januarja - Koprska občina je prenovila strategijo razvoja in trženja turizma do leta 2025, spremembe pa se osredotočajo predvsem na desezonalizacijo. Kot so pojasnili, so bili namreč temeljni kazalniki turizma iz strategije, ki so jo potrdili leta 2017, preseženi že v prvih dveh letih po začetku izvajanja.