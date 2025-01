V vladni ekipi po interpelaciji Poklukarja ne pričakujejo težav pri nadaljnjem delu ministra

Ljubljana, 22. januarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar lahko po uspešno prestani interpelaciji nadaljuje svoje delo, popoldne po glasovanju v DZ ocenjujejo člani ministrske ekipe Roberta Goloba. Pri nadaljnjem zaupanju v ministrovo delo ne vidijo težav. Medtem v SD in Levici, kjer so se glasovanja vzdržali, na to vprašanje neposredno ne odgovarjajo.