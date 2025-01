V Južni Koreji bodo po decembrski nesreči izvedli varnostne izboljšave na letališčih

Seul, 22. januarja - Južnokorejske oblasti so danes sporočile, da bodo po letalski nesreči, v kateri je konec decembra umrlo 179 ljudi, na nekaterih letališčih izvedle prilagoditev betonskih ograd, ki pomagajo pri navigaciji letal. Letalo je na letališču Muan namreč trčilo v ogrado na koncu steze in nato zagorelo. Napovedali so tudi druge varnostne izboljšave.