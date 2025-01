Kemijski inštitut razvil nov terapevtski pristop za boj proti raku

Ljubljana, 22. januarja - Terapevtski pristop, ki so ga razvili raziskovalci in raziskovalke Kemijskega inštituta, z vnosom proteinov povzroča celično smrt rakavih celic in krepi imunski sistem. Uporabili so ga že v predkliničnih raziskavah na miših z melanomom, v katerih je bil učinkovit v štiridesetih odstotkih primerov, so danes sporočili z inštituta.