Sinner, Shelton, Keys in Swiatek zadnji polfinalisti OP Avstralije

Melbourne, 22. januarja - Na uvodnem teniškem grand slama v Melbournu so znani vsi polfinalisti, danes sta bila v četrtfinalu zmagala še italijanski branilec naslova Jannik Sinner in Američan Ben Shelton, ki se bosta za preboj v polfinalu pomerila med seboj. Že v torek sta bila v četrtfinalu uspešna srbski zvezdnik Novak Đoković in Nemec Alexander Zverev.