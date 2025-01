N1: Za skrivnostnimi plakati po Sloveniji stoji Aleš Štrancar

Ljubljana, 22. januarja - Po Sloveniji so se, tako kot že lansko pomlad, nedavno znova pojavili veliki plakati z različnimi besedilnimi sporočili, ki so vzbudili pozornost javnosti, a njihov naročnik ni bil znan. Spletni portal N1 zdaj razkriva, da za njimi stoji direktor podjetja Sartorius BIA Separations Aleš Štrancar, ki je mediju to tudi potrdil.