Voznik na avtocesti prehiter in pod vplivom alkohola

Celje, 22. januarja - Celjski prometni policisti so danes na avtocesti pri omejitvi 100 kilometrov na uro obravnavali voznika, ki je vozil 152 kilometrov na uro. Za nameček je vozil še pod vplivom alkohola. Alkotest je namreč pokazal, da je imel v krvi skoraj promil alkohola. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.