V Pivki 24-letnik verbalno grozil mladoletnikom z orožjem

Pivka, 22. januarja - V Pivki je 24-letni moški verbalno grozil mladoletnikom z orožjem. Postojnski policisti so prejeli prijavo groženj, nato pa v torek na podlagi razgovorov pri osumljencu opravili hišno preiskavo. V tej so mu zasegli zračno puško, pet signalnih pištol in nekaj nabojev. Osumljenca bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.