Celjski policisti v nadzoru voznikov tovornih vozil zaznali več kršitev

Celje, 22. januarja - Celjski prometni policisti so pri voznikih tovornih vozil preverjali spoštovanje zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev. Pri zapisovalni opremi v cestnih prevozih pa so ugotavljali kršitve preobremenjenosti vozil in njihovo tehnično brezhibnost. Zaznali so 30 kršitev socialne zakonodaje voznikov in pravnih oseb.