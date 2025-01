Javnofinančni primanjkljaj v območju z evrom in EU nižji

Luxembourg, 22. januarja - Javnofinančni primanjkljaj v območju z evrom je v tretjem četrtletju lani znašal 2,6 odstotka, v EU pa 2,9 odstotka. To je 0,5 in 0,4 odstotne točke manj kot v drugem četrtletju. Javni dolg je v evrskem območju znašal 88,2 odstotka in v EU 81,6 odstotka BDP, oboje je enako kot v predhodnem četrtletju, je objavil Eurostat.