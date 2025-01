Mačka zaradi pomote preživela skoraj 24 ur v zraku

Melbourne, 22. januarja - Mačka Mittens je nedavno pomotoma preživela skoraj 24 ur v zraku, ko so jo po letu z Nove Zelandije v Avstralijo pozabili izkrcati z letala. Kosmatinka je nato kot slepi potnik poletela nazaj v Christchurch in še enkrat v Melbourne, kjer so jo že nestrpno čakali njeni lastniki.