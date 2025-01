Duran Duran junija s koncerti v Rimu, Bariju in Milanu

Milano, 25. januarja - Skupina Duran Duran za junij napoveduje štiri koncerte v Rimu, Bariju in Milanu. To bo po 40 letih od prvega nastopa na festivalu Sanremo leta 1985 prvi nastop britanskih pop rock legend v Italiji, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Koncerti bodo 15. in 16. junija v Rimu, 18. junija v Bariju in 20. junija v Milanu.