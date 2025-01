Ljubljanska borza: Indeks dopoldne pri izhodišču

Ljubljana, 22. januarja - Vrednost indeksa Ljubljanske borze SBI TOP se dopoldne ni bistveno spremenila, ob 11.30 je bila 0,02 odstotka pod izhodiščem. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi so doslej opravili 239.000 evrov prometa. Njihov tečaj je pridobil odstotek in pol. Več kot 200.000 evrov prometa je bilo še z delnicami Petrola, ki pa se danes cenijo.