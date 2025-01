Nejc Jeraša ostaja direktor Atletske zveze Slovenije

Ljubljana, 22. januarja - Nejc Jeraša ostaja tudi v obdobju do leta 2028 direktor Atletske zveze Slovenije (AZS), so potrdili na seji upravnega odbora zveze v Ljubljani. Bila je prva po ponovni izvolitvi Primoža Feguša na čelo AZS decembra lani, zato so sprejemali večinoma kadrovske odločitve.