Hematološki oddelek UKC zbira sredstva za napravo za optično genomsko mapiranje

Ljubljana, 22. januarja - Klinični oddelek za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) zbira donacijska sredstva za napravo za optično genomsko mapiranje. Naprava bo oddelku omogočila, da bolje in hitreje klasificira rakave bolezni in sprejme ustreznejše terapevtske rešitve, so sporočili z UKC.