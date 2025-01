Srečko Katanec po težavah z zdravjem ni več selektor Uzbekistana

Taškent, 22. januarja - Nekdanji reprezentant in selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec ni več selektor Uzbekistana, je poročala Ekipa SN. Zaradi težav z zdravjem je izpustil reprezentančne priprave v Katarju in nato sporočil, da sporazumno zaradi tega zapušča svoj položaj, so objavili na spletni strani uzbekistanske nogometne zveze.