Mediji: Četverica obtoženih zanikala, da bi na protestu metala granitne kocke in druge predmete

Ljubljana, 22. januarja - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v torek opravili predobravnavne naroke za štiri obtožene, ki naj bi na protestu zoper ukrepe za zajezitev covida-19 septembra 2021 v Ljubljani v policiste metali granitne kocke in steklenice. Po poročanju današnjih časnikov jim tožilstvo očita kaznivo dejanje napada na uradno osebo, vsi pa so obtožbe zanikali.