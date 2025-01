Na šoli v Zadru zaradi "seznama za odstrel" suspendirali dijaka

Zadar, 22. januarja - Na gimnaziji v Zadru so v začetku tedna za osem dni suspendirali dva dijaka, ker sta na družbenih omrežjih objavila t.i. seznam za odstrel. Na njem so imena desetih učencev in sedmih učiteljev, šola pa je s primerom takoj seznanila pristojne službe, poročajo hrvaški mediji.