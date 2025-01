Avstrijska raziskava: Naravoslovni predmeti z umetnostjo privlačnejši

Linz, 24. januarja - Vključitev umetnosti v pouk pripomore povečati privlačnost naravoslovnih predmetov za učence, sta v raziskavi ugotovila Julia Lauss in Christoph Helm z linške univerze Johannesa Keplerja. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da umetnost, ki je vključena v pouk, spodbuja socialne veščine in lahko pozitivno vpliva na razredno klimo.