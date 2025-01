Večji del ZDA v primežu arktičnega mraza

New Orleans, 22. januarja - Mrzel arktični zrak je več kot polovico ZDA v torek pahnil v primež nizkih temperatur. Zimske razmere so dosegle celo skrajni jug, vključno z New Orleansom, kjer so zabeležili najmočnejše sneženje v več desetletjih. V več zveznih državah so zaradi poledice in ledenega dežja zaprli letališča, šole, zdravstvene ustanove in večje prometnice.