Kitajske borze po Trumpovi grožnji s carinami močno navzdol

Tokio, 22. januarja - Azijske borze danes niso ubrale enotne smeri. Indeksi so sicer večinoma porasli, izjema so bile kitajske borze. Te so pod velikim pritiskom, potem ko je novi ameriški predsednik Donald Trump v torek nakazal, da bi lahko desetodstotne carine na uvoz iz Kitajske začele veljati že 1. februarja.