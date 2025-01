Trump tudi EU grozi s carinami

Washington, 22. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek tudi Evropski uniji zagrozil s carinami, ki so po njegovih besedah edini način za odpravo trgovinskih nesorazmerij med ZDA in EU. Nakazal je še, da bi lahko desetodstotne carine na uvoz iz Kitajske začele veljati že 1. februarja, ko napoveduje tudi uvedbo carin za Mehiko in Kanado.