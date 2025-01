Madison Keys in Iga Swiatek polfinalistki Melbourna

Melbourne, 22. januarja - Znane so vse polfinalistke uvodnega teniškega grand slama v Melbournu. Belorusinji Arini Sabalenka, ki upa, da bo postala prva igralka po Martini Hingis s tremi zaporednimi zmagami na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije, in Španki Pauli Badosa sta se danes pridružili še Američanka Madison Keys in Iga Poljakinja Swiatek.