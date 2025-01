Trump pomilostil na dosmrtni zapor obsojenega ustanovitelja spletne tržnice Silk Road

Washington, 22. januarja - Predsednik ZDA Donald Trump je v torek pomilostil nekdanjega ustanovitelja in lastnika spletne tržnice Silk Road za trgovanje z mamili ter druge nezakonite dobrine in storitve Rossa Ulbrichta, poročajo ameriški mediji. Ulbricht je bil leta 2015 obsojen na dosmrtni zapor zaradi trgovine z mamili, pranja denarja in drugih zločinov.