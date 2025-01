Glasovanje DZ o razrešitvi ministra Poklukarja: 29 za, 35 proti, 9 vzdržanih

Ljubljana, 22. januarja - DZ je danes z 29 glasovi za in 35 proti zavrnil predlog za razrešitev ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Za so glasovali predlagatelji interpelacije - poslanci NSi, SDS in dva samostojna poslanca. Svoboda je stopila ministru v bran, v koalicijskih SD in Levica pa so bili vzdržani. Interpelacija za uspeh potrebuje 46 glasov.