Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delnice na Wall Streetu so poskočile, ko so trgi pozdravili prve poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so spodbudile upanje, da bodo nove carine boljše, kot so pričakovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.