Istanbul, 21. januarja - Nogometaši kijevskega Dinama so v uvodni tekmi 7. koga evropske lige v gosteh pri Galatasarayu prišli do svoje prve točke v tekmovanju. Turki, ki so še neporaženi in so peti na lestvici, in Ukrajinci, ki so z eno točko na zadnjem mestu, so se razšli z izidom 3:3.