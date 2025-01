Komisija glede omrežnine v stikih z vlado in regulatorjem

Bruselj, 21. januarja - Evropska komisija je v zvezi z dogajanjem, povezanim z omrežninskim sistemom, v stiku s slovensko vlado in Agencijo za energijo. "Slovenske oblasti smo konktaktirali tako na politični kot na tehnični ravni in ponudili podporo naših služb pri vprašanjih, povezanih s spoštovanjem zakonodaje EU," so danes povedali v Bruslju.