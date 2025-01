Opozicija za razrešitev Poklukarja, poslanci SD in Levice bodo pri glasovanju vzdržani

Ljubljana, 21. januarja - V SDS in NSi so se v stališčih poslanskih skupin ob obravnavi interpelacije notranjega ministra Boštjana Poklukarja v DZ zavzeli za razrešitev ministra. V bran so mu stopili v Svobodi, v SD in Levici pa so kot higienski minimum označili odstop direktorja policije Senada Jušića in napovedali, da bodo pri glasovanju o interpelaciji vzdržani.