Na regijskem srečanju SOS o aktualnih izzivih občin

Bled, 21. januarja - Na prvem regijskem srečanju Skupnosti občin Slovenije (SOS) za občine Gorenjske in Osrednjeslovenske regije so danes na Bledu govorili o aktualnih izzivih, s katerimi se srečujejo občine. Poudarili so potrebo po sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe, učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev in spremembi kazalnikov razvitosti, so sporočili iz SOS.