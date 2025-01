Na Ljubljanski borzi za pet milijonov evrov prometa

Ljubljana, 21. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes poskočil za 2,27 odstotka na 1870,14 točke, pri čemer so se delnice Krke, Save Re in NLB podražile za več kot tri odstotke. Borzni posredniki so sklenili za 4,9 milijona evrov prometa, od tega nekaj več kot tri milijone evrov z delnicami Krke.