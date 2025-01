Neža Klančar in Sašo Boškan plavalca leta 2024

Ljubljana, 21. januarja - Najboljši v letu 2024 so se spomnili tudi pri Plavalni zvezi Slovenije. Laskavi naziv plavalca leta sta prejela olimpijska finalistka iz Olimpije Neža Klančar in Sašo Boškan iz kranjskega Triglava. V skladu s pravilnikom sta najboljša v letu 2024 tudi njuna trenerja Tomaž Torkar, ki je z novim letom prevzel funkcijo selektorja in Luka Berdajs.