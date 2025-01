Na investicijski konferenci Triglav Skladov optimistični glede letošnjega leta

Ljubljana, 21. januarja - Leto 2024 je bilo zelo pozitivno za investitorje, optimistični obeti pa so tudi za letošnje leto, so menili udeleženci investicijske konference družbe Triglav Skladi. Razlog so predvsem visoki dobički podjetij in pričakovano zniževanje obrestnih mer, je ocenil direktor področja upravljanja investicijskih skladov pri Triglav Skladih Sašo Ivanović.