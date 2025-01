V Živalskem vrt Ljubljana zaradi zdravstvenih razlogov evtanazirali levinjo Čajo

Ljubljana, 21. januarja - Minulo nedeljo so se v Živalskem vrtu Ljubljana poslovili od priljubljene azijske levinje Čaje. Po nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja in opravljeni diagnostiki so morali 16-letno levinjo evtanazirati, so danes sporočili iz živalskega vrta. V vrtu pod Rožnikom za zdaj ostaja levinja Živana, iščejo pa možnosti pridobitve novih levov.