Pri bolnikih z levkemijo ključna celostna obravnava

Ljubljana, 21. januarja - Pri bolnikih z levkemijo je ključna celostna obravnava, ki vključuje prehransko, psihosocialno in fizikalno gibalno podporo, so danes na informativnem dogodku o levkemijah, ki so ga pripravili v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, poudarili strokovnjaki. Celostna obravnava bolnika namreč izboljša izide zdravljenja, so poudarili.