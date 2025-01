Na posvetu v Mariboru o športu v mestu in državi

Maribor, 21. januarja - Šport je v Sloveniji cenjen, dosega nadpovprečne dosežke, hkrati pa je ena redkih, če ne celo edina stvar, ki nas Slovence povezuje, je na današnjem posvetu Šport v Mariboru in Sloveniji povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan. Udeleženci so govorili predvsem o strateških usmeritvah v prihodnje.