Ljubljanska in edina ruandska javna univerza podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 21. januarja - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič in rektor edine javne univerze v Ruandi Kayihura Muganga Didas sta minuli teden v Kigaliju podpisala sporazum o sodelovanju. Sporazum med drugim predvideva vzpostavitev intenzivnejšega medsebojnega sodelovanja obeh institucij na pedagoškem in raziskovalnem področju, so sporočili z ljubljanske univerze.