Prva predstava Dodekalogije Tomija Janežiča zaživela v foajeju SNG Nova Gorica

Nova Gorica, 21. januarja - V SNG Nova Gorica so pripravili prvo od 12 'predstav za enega' v okviru Dodekalogije 1972-1983 režiserja Tomija Janežiča. Predstava z naslovom 1972 se kot zvočna pripoved s posebnimi svetlobnimi in zvočnimi učinki odvija v počitniški prikolici Adria v foajeju gledališča. Rdeča nit produkcije so zgodbe Nove Gorice in z njo povezanih ljudi.