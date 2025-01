Umrl kitarist zasede Whitesnake John Sykes

London, 21. januarja - Umrl je britanski rock kitarist John Sykes, ki je med drugim igral z zasedbama Whitesnake in Thin Lizzy. Star je bil 65 let. Na njegovi uradni spletni strani so objavili, da je kitarist "umrl po težki bitki z rakom". Kot so še zapisali, bo mnogim ostal v spominu kot človek z izjemnim glasbenim talentom.