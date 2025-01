Kemijski inštitut v sodelovanje s skladom za tehnološke inovacije Vesna

Ljubljana, 21. januarja - Kemijski inštitut je danes sklenil sporazum o strateškem sodelovanju s skladom tveganega kapitala za tehnološke inovacije Vesna, ki se osredotoča na prenos tehnologij z znanstvenih institucij na trg. Na inštitutu so ob tej priložnosti predstavili tudi obetavne inovacije s področij, kot so zdravstvo, napredni materiali in brezogljične tehnologije.