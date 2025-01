Uprava za zaščito in reševanje prevzela 40 specialnih vozil

Ljubljana, 21. januarja - Uprava RS za zaščito in reševanje je v državnem logističnem centru v Rojah dopoldne prevzela 40 specialnih tovornih vozil in opremo za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Gre za največji projekt zagotavljanja opreme za posredovanje na področju zaščite in reševanja v zgodovini Slovenije, je poudaril generalni direktor uprave Leon Behin.