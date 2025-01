Koper, 21. januarja - Moški, oblečen v črna oblačila, je v ponedeljek okoli 23.15 vstopil v prostore bencinskega servisa na Šmarski cesti v Kopru. Zaposlenima je zagrozil in jima ukazal, naj spraznita blagajno. Nato je pobral denar iz blagajne in sefa ter pobegnil. Policija informacije o ropu še zbira, so sporočili s Policijske uprave Koper.