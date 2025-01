Različni deležniki pri Golobu predstavili vizijo prihodnosti slovenske energetike

Ljubljana, 21. januarja - Predstavniki energetskih družb, fakultet ter raziskovalnih in drugih organizacij so na posvetu pri premierju Robertu Golobu predstavili vizije o možnih scenarijih preskrbe Slovenije z električno energijo do leta 2040. Stališča so bila različna, so se pa vsi strinjali, da moramo na tem področju doseči širši družbeni konsenz.