Poklukar ob interpelaciji: Vedno sem deloval transparentno, zakonito in lojalno

Ljubljana, 21. januarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na izredni seji DZ v obrazložitvi interpelacije odločno zavrnil očitke predlagateljev. Med drugim je dejal, da je nepravilnosti na centru za varovanje in zaščito naslovil skladno s pristojnostmi. "V mandatu sem vedno in povsod deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno," pravi.