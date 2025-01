Cerar: Trump bi s svojo politiko lahko vnesel razkol v EU

Ljubljana, 21. januarja - Skrbi me, da bo novi ameriški predsednik Donald Trump s svojo politiko vnesel neke vrste razkol v EU, je danes za STA povedal upokojeni diplomat in nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar. Ob tem je ocenil, da ne glede na to, da EU ne smatra za upoštevanja vrednega akterja, Trump ne bo povsem obrnil hrbta ne Evropi ne Ukrajini.