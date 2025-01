Teja Oblak po daljši odsotnosti uspešna pod koši

Ljubljana, 21. januarja - Slovenske košarkarske reprezentantke so se minuli teden znova izkazale, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). Kapetanka Teja Oblak se je po daljši odsotnosti uspešno vrnila pod koše, Jessica Shepard v Grčiji ruši rekorde in postavlja mejnike, Zala Friškovec pa je med top osem evropskega pokala.